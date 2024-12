Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox 13 dicembre 2024: consiglio prezioso per Capricorno

Leggi su Ultimora.news

Cosa prevede l'diFox per il 13? Coloro che appartengono al segno zodiacale delpotrebbero ricevere unin queste 24 ore. Passiamo in rassegna le previsioni astrologiche diFox di venerdì 13, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere unaccurato.13Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Fate attenzione a spese inattese che potrebbero pesare sul bilancio. In amore, potreste sentirvi più riflessivi del solito. Toro - Se avete vissuto una relazione in segreto, è il momento di affrontare la situazione con trasparenza. Potrebbe aprirsi una nuova fase. Gemelli - Sfruttate al massimo il vostro magnetismo, supportato da un periodo favorevole. Organizzate qualcosa di speciale per rendere la giornata memorabile.