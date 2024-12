Cinemaserietv.it - No Good Deed, la recensione: una casa, mille segreti

La serie: No, 2024. Creata da: Liz Feldman. Cast: Ray Romano, Lisa Kudrow, Linda Cardellini, Luke Wilson, Teyonah Parris, Abbi Jacobson, Poppy Liu, Denis Leary. Genere: Dark comedy. Durata: 35 minuti circa/8 episodi. Dove l’abbiamo visto: su Netflix.Trama: Tre famiglie lottano per comprare una villa a Los Angeles, ma ladei sogni si trasforma presto in un incubo fatto di misteri e tensioni.A chi è consigliato? A chi ama le commedie nere che intrecciano mistero e critica sociale, con un cast brillante e trame ricche di colpi di scena.Disponibile su Netflix dal 12 dicembre, Noè la nuova dark comedy ideata da Liz Feldman, già autrice di successi come Dead to Me. La serie, composta da otto episodi da mezz’ora ciascuno, racconta la spietata competizione di tre famiglie per aggiudicarsi una splendida villa in stile spagnolo a Los Angeles; ma il sogno immobiliare si trasforma presto in un incubo, portando a gallae tensioni mai sopite.