Oasport.it - Nadia Battocletti al Campaccio: da Campionessa d’Europa per inseguire la vittoria

Leggi su Oasport.it

sarà la grande stella del, uno dei Cross più prestigiosi del panorama internazionale che andrà in scena il prossimo 6 gennaio a San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano). La frescadi corsa campestre cercherà di regalare all’Italia un successo che al femminile manca addirittura da 31 anni (Silvia Sommaggio nel 1994).La medaglia d’argento sui 10.000 metri alle Olimpiadi di Parigi ha manifestato il proprio entusiasmo durante la presentazione dell’evento: “Ilè una questione di famiglia, provo un sentimento fortissimo nei confronti di questa gara. L’ho sempre corso sin da bambina e ho bellissimi ricordi di quando lo correva mio papà. Sono felice per il risultato di domenica ad Antalya, non sono riuscita a prendere al volo la bandiera tricolore ma ci proverò al“.