Mutui in discesa con il taglio dei tassi

Ildeidello 0,25% deciso oggi da parte della Bce dovrebbe determinare, una volta a regime, “un risparmio sulle tipologie di mutuo più diffuse in Italia compreso tra i 13 e i 30 euro al mese“. I calcoli arrivano dal Codacons che stima l’impatto sulle spese di una famiglia che ha accesso un finanziamento a tasso variabile per l’acquisto della prima casa.“Per un mutuo a 20 anni di importo compreso tra i 100mila e i 200mila euro, il risparmio sulla rata mensile varia tra i 13 e i 27 euro, pari ad una minore spesa annua tra -156 e -324 euro – analizza il Codacons – se il finanziamento ha una durata di 30 anni, ildeidello 0,25% produrrà un risparmio medio tra i 15 e i 30 euro sulla rata mensile, tra -180 e -360 euro annui“.“Per un mutuo da 125mila euro a 25 anni, invece, un analogosi traduce in un risparmio di circa 17 euro al mese, con un impatto da 204 euro su base annua“, afferma il Codacons.