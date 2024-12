Thesocialpost.it - Muore schiantandosi in auto contro la forca di un carro attrezzi: 2 assolti dopo 10 anni

La morte era stata terribile: si era schiantatounaretrattile di un, che aveva penetrato la sua Renault Mégane come se fosse una lama, senza dargli alcuna possibilità di salvarsi. Fulvio Maiorca, un pubblicitario di Palermo di 54, aveva perso la vita così, lungo l’A19 nei pressi di Bagheria, nel pomeriggio del 9 settembre 2014.un lungo iter giudiziario di dieci, che aveva visto sotto processo per omicidio colposo sia Angelo Montalto, il conducente del, sia la proprietaria del mezzo, Carmela Basile, entrambi sono staticon la formula “perché il fatto non costituisce reato”.Leggi anche: Cristiano Ronaldo, le cose più costose che possiede: il letto per ridurre l’età biologica, le ville e il jet da 70 milioniIncidente mortale sull’A19: due imputati per omicidio colposo La sentenza, che ha accolto le argomentazioni degli avvocati difensori Marco Di Maria e Pierluca Orifici, è stata pronunciata dal giudice del tribunale monocratico di Termini Imerese, Alessandro Quattrocchi.