Mo: Wsj, 'Hamas ha accettato 2 richieste chiave di Israele per cessate il fuoco'

Washington, 12 dic. (Adnkronos) -hadue delle principalidiper un accordo diila Gaza. Lo ha riferito il Wall Street Journal, citando mediatori arabi. Si riaccendono in questo modo le speranze di un accordo che potrebbe liberare alcuni ostaggi nel giro di pochi giorni, nonostante il ripetuto fallimento dei precedenti negoziati.Il gruppo militante ha detto ai mediatori che accetterebbe un accordo che consentirebbe alle forze israeliane di rimanere temporaneamente a Gaza quando i combattimenti fossero cessati.ha anche consegnato una lista di ostaggi, tra cui cittadini statunitensi, che rilascerebbe in base a un patto diil, cosa che non era più avvenuta dalla prima tregua nel conflitto l'anno scorso.Secondo i negoziatori,accetterebbe che le forze israeliane rimangano temporaneamente nel corridoio di Filadelfia, una piccola striscia di terra lungo il confine di Gaza con l'Egitto, e il corridoio di Netzarim, che divide l'enclave.