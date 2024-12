Thesocialpost.it - Milan: 3 punti d’oro per la classifica, non per il gioco: e il Manchester commenta imprecando

Leggi su Thesocialpost.it

Ilha ospitato la Stella Rossa al Meazza nel terz’ultimo turno di Champions League, con l’obiettivo di conquistare i treper avvicinarsi agli spareggi per gli ottavi di finale. La vittoria sarebbe stata fondamentale per i rossoneri, che si sono presentati con una formazione di grande qualità, schierata dal tecnico Fonseca, mentre i serbi si sono affidati al giovane talento Maksimovic, classe 2007, in attacco.Primo tempo equilibratoIl match è iniziato con ilin avanti, ma senza l’ispirazione che ci si potrebbe aspettare in una partita così importante. Il primo tempo ha avuto ritmi piuttosto contenuti, con una grande occasione per ciascuna delle due squadre. Ilha avuto la prima occasione importante al 10?, quando Leao, dopo una delle sue consuete progressioni in velocità, si è trovato a tu per tu con il portiere avversario, ma il numero 1 della Stella Rossa, Gutese, è stato reattivo e ha chiuso lo specchio, deviando in angolo.