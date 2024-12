MFE P S Berlusconi | da banche 34 miliardi per essere pronti a tutto

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 12 dic. (askanews) – MFE-Mediaset “chiuderà un anno che non ho problemi a definire eccezionale” ed è “pronta a investire per i prossimi passi di sviluppo”. Lo ha dichiarato il Ceo di Mfe, Pier Silvio, confermando le indiscrezioni di un maxi-prestito bancario da 3,4di euro per crescere in Europa. Non solo in Germania, dove il gruppo è primo azionista di ProsiebenSat con il 29,99%, perchè “per resistere e crescere” è necessaria una dimensione internazionale. “Sì, confermo il prestito – ha detto, nel corso di un incontro con la stampa per fare il bilancio sulla stagione televisiva – Abbiamo lavorato per avere la possibilità di questo finanziamento da parte di svariate, lo abbiamo e abbiamo deciso in questo momento di avere questa possibilità perché così siamo