Lapresse.it - Medioriente: Crosetto, Unifil che funzioni è unica via per evitare guerra in Libano

Madrid (Spagna), 12 dic. (LaPresse) – “L’unico modo per non tornare alla” in“è quello di avere una missioneche. Noi abbiamo chiesto di cambiare le regole proprio perché” la missione “, e funzionare significa eliminare in questa fascia di 10 km tra il confine di Israele e il fiume Litani la presenza di Hezbollah, la possibilità di Hezbollah di attaccare le comunità israeliane, e che ci sia solo una presenza delle truppee delle truppe libanesi”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guidoa Madrid, al termine della riunione dei ministri della Difesa dei Paesi del Mediterraneo occidentale nel formato 5+5. “Lo dico da due anni, speriamo ci diano la possibilità di farlo perché altrimenti l’alternativa è la”, ha affermato il ministro.