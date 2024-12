Lanazione.it - Medici, le priorità della presidente: "Non dimenticare il rapporto umano. E difendere il Servizio sanitario"

PISTOIA È la dottoressa Paola David la nuovadell’Ordine deiChirurghi ed Odontoiatriprovincia di Pistoia. La neo-succede al dottor Beppino Montalti che ha guidato l’ordine pistoiese per due mandati consecutivi. La dottoressa Paola David, classe 1959, ha ricoperto negli ultimi dieci anni la carica di vicedell’Ordine pistoiese ed è anche componente del Comitato centraleFnomceo (la Federazione Nazionale deiChirurghi ed Odontoiatri) dal 2021. Dottoressa David, nella sua prima dichiarazione ufficiale ha parlato di: quale è, secondo lei, la più urgente? "Laè la difesa delNazionale, intesa come difesa del binomio medico-cittadino, per lavorare sereni ed in condizioni di sicurezza. Un percorso che vuole valorizzare ilfiduciario tra medico e paziente per contrastare le violenze sul personaleche sono un atto incivile da vincere con un costante impegno presso le istituzioni, presso i cittadini e le scuole per promuovere un cambiamento culturale".