Tpi.it - L’uomo dei ghiacci – The Ice Road: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su Tpi.it

dei– The Ice: trama, cast e streaming delQuesta sera, giovedì 12 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in ondadei– The Icedel 2021 scritto e diretto da Jonathan Hensleigh. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaUn’esplosione in una miniera di diamanti di Manitoba intrappola 26 minatori. Mike McCann e suo fratello Gurty, un veterano della guerra in Iraq che soffre di PTSD e afasia, lavorano per una società di autotrasporti fino a quando Mike prende a pugni un altro camionista per essersi riferito a Gurty come un “ritardato”, e vengono entrambi licenziati. Jim Goldenrod, un altro camionista, accetta di condurre una missione di salvataggio per trasportare teste di pozzo alla miniera, che consentano di far defluire il metano dal terreno e liberare i minatori senza pericolo.