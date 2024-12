Oasport.it - LIVE Bayern Monaco-Juventus 4-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: rete di Sehitler con un sinistro a giro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA84?poco propositiva, ma di fronte c’è una delle pndenti alla vittoria finale.82? Gol di, la 18enne tedesca segna con un4-0.80? Dentroper il.78? Dentro Lehmann per la.76? Tiro di Cantore che finisce alto sopra la traversa.74? Fuori Lenzini e Caruso, dentro Thomas e Schatzer nella.72? Gol di Buhl che supera Lenzini con troppa facilità prima di trafiggere il portiere,3-0.70? Fallo in attacco della.68? Partita che comincia ad allagarsi, si aprono gli spazi.66? Dentro Hansen e Schuller, fuori Simon e Damjanovic nel.64?che con orgoglio ci prova.62? Dentro Cantore e Beccari, fuori Bonansea e Bergamaschi nella