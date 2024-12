Lanazione.it - L’Ensemble Terzo Tempo per Battiato

Domani alle 21.30 nella parrocchia di San Giorgio a Colonica è in programma "Omaggio a".proporrà una scaletta di brani del grande cantautore attraverso arrangiamenti originali, in una fusione di linguaggi e contaminazioni degni della sperimentazione chestesso ha sempre ricercato durante la sua straordinaria vita artistica. Dopo l’iniziale fase pop degli anni sessanta, l’artista siciliano è passato al rock progressivo e all’avanguardia colta nel decennio seguente. Da un punto di vista musicale, gli anni intercorsi tra il 1971 e il 1977 lo proiettano entro una dimensione sperimentale inedita per l’Italia: "Cominciai a pensare che doveva esserci per forza una musica adatta alla mia personalità e che corrispondesse al percorso non solo spirituale che avevo cominciato ad esplorare", disse.