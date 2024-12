Lazio-Inter il turnover può rivelarsi un’arma a doppio taglio!

Leggi su Inter-news.it

si gioca dopo una partita di Champions League. In questo approfondimento vedremo come sono andate le partite pre e post Europa dell’con un occhio di riguardo alla sfida di lunedi prossimo.è il prossimo delicato match che dovranno affrontare i nerazzurri. Ilquest’anno ha influenzato non poco i risultati dell’. Però, classifica alla mano, si può affermare che Simone Inzaghi non stia lasciando nulla di intentato. In Serie A è terza in classifica a 31 punti (con una partita da recuperare). In Champions League è sesta a 13 punti, in piena lotta per la qualificazione agli ottavi di finale. Sul fronte Coppa Italia l’attende in casa l’Udinese, match valido sempre per gli ottavi di finale. Il quadro che si delinea sembrerebbe più che roseo, ma è davvero così? Cosa si cela dietro al chirurgicodi Simone Inzaghi? La risposta la troviamo sia nei risultati ma anche nelle prestazioni dell’pre e post Champions League.