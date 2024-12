Ilgiorno.it - La tragedia in strada. Uccisa dal tir pirata sulle strisce con i bimbi: "Pedoni non rispettati"

Leggi su Ilgiorno.it

di Marianna Vazzana MILANO Un guanto piccolissimo. Uno scarponcino. Oggetti sparpagliati sull’asfalto, a pochi metri dal semaforo tra i viali Serra e De Gasperi dove ieri alle 9.40 Rocio Espinoza Romero è stata travolta eda un tir. Madre di 34 anni, peruviana, attraversavapedonali spingendo il passeggino doppio con sopra i suoi gemellini di un anno e mezzo. Accanto, la madre di lei, di 59 anni. Stando a quanto ricostruito al momento, la famigliola stava attraversandopedonali, con semaforo verde, andando in direzione Portello, quando il camion ha svoltato a destra (anche lui con semaforo verde) verso piazza Stuparich ma senza dare precedenza ai, travolgendo la trentaquattrenne che spingeva il passeggino a due posti e trascinandola per alcuni metri, per poi proseguire senza fermarsi a prestare soccorso.