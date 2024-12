Ilgiorno.it - La morte di Enzo Santoro. Da garzone a mito dei dolci

Pochi giorni fa, instancabile e appassionato, aveva raccontato online una delle sue creazioni più famose, il Panetun de L’, un signature della Martesana. La scorsa notte colto da un malore si è spento all’età di 72 anni, Vinc, per tutti, fondatore della Pasticceria Martesana. Da sempre ai vertici dell’Alta Pasticceria internazionale, pugliese all’anagrafe, milanese d’adozione,aveva iniziato a mettere le mani in pasta a soli 9 anni comein una panetteria della sua Orta Nova, nel Foggiano. A 12 anni si trasferisce a Milano proprio negli anni del boom economico è qui che finisce in una pasticceria affascinato dal mondo dei lievitati. "Il lievito madre è come un figlio", diceva. Nel 1966 apre la sua prima Pasticceria Martesana in via Cagliero.