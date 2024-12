Lanazione.it - La chirurgia del futuro: ecco le cartilagini in 3D. Da Pisa il progetto europeo

Leggi su Lanazione.it

, 12 dicembre 2024 – Sempre più vicini alladelcon un nuovodi ricerca coordinato dall’Università diche punta a riparare le articolazioni con biomateriali e stampanti 3D. Partirà a gennaio ’Luminate’, ilfinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Horizon Health 2024, che punta a fare la differenza in uno scenario in cui risultano in aumento le lesioni cartilaginee, con un rischio di sviluppo dell’artrosi post-traumatica che coinvolge il 50% dei pazienti che subiscono gravi traumi al ginocchio. A guidare il team di ricerca sarà Giovanni Vozzi, professore del dipartimento di Ingegneria dell’informazione e del Centro di ricerca Enrico Piaggio. “Il dispositivo che metteremo a punto, Endoflight - spiega -, utilizza una combinazione di tecniche di biostampa 3D, cellule del paziente e biomateriali per riparare ledelle articolazioni in modo personalizzato”.