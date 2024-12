Liberoquotidiano.it - Italia-Spagna: Tajani, 'serve politica industriale Ue e regole per concorrenza globale'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "unaeuropea eper una. Dobbiamo lavorare insieme anche per realizzare opere 'storiche', come quella del canale di Panama". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio, all'Incontro imprenditoriale, in corso a Roma alla presenza del re diFelipe VI. "La competizione è forte - ha aggiunto- Dobbiamo lavorare insieme contro la crisi del settore auto e anche nel settore della Difesa. Dobbiamo affrontare India e Cina.hanno imprese di grandissima qualità. Penso anche allo spazio, che riguarda il settore della difesa e che va gestito e dev'essere sempre più presente nel compartono, spagnolo ed europeo"."Dobbiamo lavorare insieme anche per contrastare il cambiamento climatico - ha detto ancora il vice premier - Ma l'Europa dev'essere pragmatica e tenere presente che la tutela dell'ambiente non può non considerare l'aspetto sociale e la centralità dell'uomo.