Terzotemponapoli.com - Inter, Barella: “Sogni? Uno era vincere lo Scudetto. Bisogna prima arrivare al Napoli e poi si vedrà”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Nicolò, centrocampista dell’, ha rilasciato una lungavista ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:“? Uno eralo, ne sono arrivati due e quindi lo abbiamo esaudito alla grande, un altro eraun Mondiale, ma ora lo cambio e metto giocare un Mondiale, visto che non ho avuto quella fortuna o quella bravura. Speriamo arrivi presto questa soddisfazione, poi quello di vincerlo lo lasciamo sempre là nel cassetto”.In che cosa è cambiatoin 5 anni?“Nella vita privata sicuramente siamo più numerosi in famiglia. Nel calcio diciamo che è cambiato il modo di viverlo, ho sempre tanta voglia di, di dimostrare in campo il mio valore, ma con un po’ più di serenità e meno arroganza. Rispetto apenso molto di più ad aiutare la squadra e i compagni che a un ritorno personale, mentre da più giovane magari non arrivavo a questo ragionamento.