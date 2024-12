Sport.quotidiano.net - In attesa di domenica. Fermana, nuovo arrivo. C’è Mattia D’Agostino

Settimana che avvicina al super derby con la Samb per lachealle 14,30 sarà di scena al Riviera delle Palme. Ma sarà una settimana intensa anche sul fronte mercato che, nella giornata di ieri, ha già portato un. Stavolta reparto che è stato puntellato è quello avanzato visto che è arrivato in gialloblù il 24enne. Avezzanese, cresce nel settore giovanile dell’Ascoli dove mette a referto anche due presenze in B, prima di iniziare il suo giro d?’Italia e non solo. Prima con l’Olbia poi, dopo un breve ritorno alla Primavera bianconera, in Puglia con la maglia del Monopoli. Dopo l’esperienza nel girone C di Lega Pro con i biancoverdi arriva la B Greca con l’Apollon Larisas prima di tornare nelle Marche in Serie D con 14 gettoni con la maglia del Montegiorgio che al termine della stagione scenderà in Eccellenza.