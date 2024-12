Liberoquotidiano.it - Il risparmio gestito in Italia: prospettive di crescita, ricerca di sicurezza, necessità di diversificazione

Leggi su Liberoquotidiano.it

Aumentano glini che risparmiano: nonostante le incertezze di natura geopolitica, il 59,4% deglini dichiara di aver risparmiato nei dodici mesi precedenti l'indagine, in netto progresso rispetto al 53,5% del 2022 e al 54,7% del 2023, ma cala lievemente la quota media di reddito risparmiata (11%, dal 12,6). Tra il 2023 e il 2024 cresce anche l'inclinazione delle famigliene verso le obbligazioni: la relativa quota nei portafogli sale dal 28 al 34%. Flette invece la percentuale di chi opera in azioni (dal 6 al 5,6%). È quanto emerge dall'Indagine sule sulle scelte finanziarie deglini 2024, presentata da Intesa Sanpaolo con il centro Einaudi. Laè condotta su un campione rappresentativo, distribuito su tutto il territorio nazionale, di circa 1.000 intervistati (in possesso di un conto corrente bancario o postale) che decidono gli investimenti finanziari della famiglia e mette in luce comportamenti e opinioni in merito ale agli investimenti.