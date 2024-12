Bergamonews.it - Il Prefetto Rotondi incontra il Console generale d’Austria Strohmayer

Bergamo. IlLuca, ha ricevuto in Prefettura ila Milano, Wolfgang, in un incontro istituzionale volto a consolidare la collaborazione tra le istituzioni locali e il predetto Consolato.Durante il colloquio sono stati trattati argomenti di grande rilevanza e di comune interesse, quali i rapporti di partenariato in ambito commerciale, turistico ed economico e la cooperazione culturale. Entrambe le autorità hanno espresso soddisfazione per il dialogo avviato, ribadendo l’importanza di rafforzare la collaborazione per consolidare le relazioni tra le comunità italiana ed austriaca.Nel corso dell’incontro non è mancato un cenno alla partita di calcio di Champions League che vedrà impegnate l’Atalanta con lo Sturm Graz a Bergamo, il prossimo 21 gennaio 2025, in vista della quale è previsto un importante flusso di tifosi austriaci.