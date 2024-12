Ilrestodelcarlino.it - I Twins Porta, “libertini” con stile: “Crediamo nella gentilezza”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 12 dicembre 2024 – Nel grande mare degli influencer italiani, perché si sceglie di seguire qualcuno che parla di moda, fitcheck, routine di bellezza, shopping e cucina? Di questi argomenti sono pieni i social. Ma se a trattarli ci sono i, allora è tutta un’altra storia. Già a cominciare dal tono della voce e dalla narrazione, pacata, gentile, educata, sottilmente ironica e ricca di valori che i gemelli Matteo e Niccolò, 26 anni, originari di Reggio Emilia e studenti alla Fondazione Fashion Research Italy di Bologna, veicolano con naturalezza, senza mai salire in cattedra. Chiome lunghe e biondissime, figure efebiche, look da rapsodia bohémienne, passione per capi vintage e stilisti indie, Matteo e Niccolò sembrano usciti dal Wonderland di Alice cantato dai Jefferson Airplane, e dimostrano come la Gen Z non sia tutta trap e pronto moda.