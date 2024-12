Lanazione.it - Fondazione Toscana Spettacolo: il teatro a km zero celebra la rinascita post covid

Firenze, 12 dicembre 2024 - Ovunque e per tutti. Non è uno slogan, ma la solida realtà fatta di numeri e progetti: quelli snocciolati stamani dalla presidente Cristina Scaletti e la direttrice Patrizia Coletta parlano di 836 recite - di cui 375 con compagnie toscane - 311 iniziative di promozione e formazione del pubblico e il 58% di residenti raggiunti, confermando laal vertice dei Circuiti Regionali Multidisciplinari in Italia. Una stagione diguidata non a caso da due donne e figlia del percorso comune condiviso con cittadini, operatori culturali e istituzioni locali: un'alleanza strategica che guarda alla democrazia culturale come fonte di pluralità e inclusione, ascolto dei più giovani e valorizzazione dell'universo femminile. Ma il viaggio non si ferma e guarda oltre, con 347 spettacoli già programmati fino alla primavera, 693 recite - di cui 146 dedicate alper ragazzi/e - e 178 compagnie che esploreranno il tempo attuale senza recidere il legame vitale con il passato, ma offrendo nuove lenti e strumenti di conoscenza per comprendere i processi attuali.