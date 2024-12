Lettera43.it - Fenomenologia di Andrea Stroppa, tra Musk e Meloni: dove vuole arrivare l’ex hacker?

Secondole foto di Donald Trump e Giorgiaa Parigi per l’inaugurazione del restauro di Notre-Dame sono state scattate dal robot Optimus, lui ha solo dato «una piccola mano» per farli incontrare. È un buon punto di partenza per buttare un occhio su questo scorcio di commedia all’italiana cucinata in salsa digitaleil protagonista, amico dei potenti, ostenta modestia. «Ho solo facilitato l’incontro, le foto non sono mie, io ero a casa ai Castelli romani», ha detto l’informatico trentenne, consulente di Elone suo referente in Italia.WE’RE SO BACK! pic.twitter.com/TtY8BfHne5—Claudius Nero’s Legion (@andst7) December 7, 2024Un italiano nello spazio interstellare della politica mondialeCi sembra di vederlo mentre traffica dal suo tinello con Whatsapp, per mettere insieme l’agenda della nostra premier con quella del presidente degli Stati Uniti e trovare un buco per farli incrociare, facendo ammattire le segreterie e i cerimoniali che si devono interfacciare con lui.