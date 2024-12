Unlimitednews.it - Esce “Io e te dobbiamo parlare”, Siani “Un film per la gente”

ROMA (ITALPRESS) – Due poliziotti diversi fra loro come indole ma che condividono molte cose: una carriera non sempre luminosa, un sodalizio non sempre sodale, un legame di lungo corso ma un pò ammaccato. Due esistenze che il destino ha voluto sapientemente intrecciare. E’ in sintesi la trama del nuovodi Alessandro“Io e te”, nella parte anche di attore accanto a Leonardo Pieraccioni. “Uno ama il lavoro e l’azione, l’altro invece ama oziare nel suo ufficio con la sua scrivania, la sua stufetta. Però poi ci sarà un caso che ci coinvolgerà e ci permetterà non solo di tornare vecchi amici come eravamo una volta, ma anche di chiarire alcune situazioni nell’ambito familiare visto che ilnon parla solo di azione, ma c’è anche un momento in cui sullo sfondo si tratta anche un pò delle famiglie allargate”, spiegaun’intervista alla Italpress.