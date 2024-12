Tuttivip.it - “E non sapete che fa…”. Prima di entrare al Grande Fratello finisce malissimo tra Stefania e Beatrice

Il ritorno diOrlando e Maria Teresa Ruta al, previsto per la diciottesima puntata del 16 dicembre, sta generandoattesa tra i fan. Le due ex concorrenti, note per il loro carisma e le loro personalità travolgenti, sono pronte a riportare nuova energia nella Casa più spiata d’Italia. Ad affiancarle ci sarà anche Eva Grimaldi, un’aggiunta che potrebbe rivelarsi strategica per rilanciare un’edizione che ha sofferto di una crisi di ascolti. Il pubblico non vede l’ora di scoprire le dinamiche che si creeranno con il loro ingresso.Orlando, nel frattempo, ha già iniziato a far parlare di sé con dichiarazioni pungenti al di fuori del reality. La futura concorrente, nota per non tirarsi mai indietro davanti alle polemiche, ha preso una posizione netta controLuzzi, opinionista dell’attuale edizione.