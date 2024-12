Iltempo.it - Disabilità, Falabella (CNEL): “Bene emendamento Valditara su inclusione scolastica”

Leggi su Iltempo.it

"Finalmente vediamo un'attenzione concreta verso un sistema scolastico più inclusivo e capace di garantire pari opportunità e uguaglianza per tutti gli alunni e le alunne con. Auspichiamo ora che l'iter parlamentare, a partire dalla discussione in commissione, comprendano l'alto valore di questo intervento, approvandolo in via definitiva. Solo con scelte coraggiose e mirate è possibile intervenire su un sistema che necessita di profonde revisioni e modifiche". A dirlo è il consiglieree presidente FISH Vincenzo, in riferimento all'alla legge di Bilancio proposto dal ministro all'Istruzione Giuseppeper l'degli studenti con