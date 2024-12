Top-games.it - Destiny 2 – Guida al Dungeon della Profezia

Leggi su Top-games.it

Con la Stagione degli Arrivi è stato aggiunto anche il. Andiamo a vedere come affrontarlo.Con la nuova stagione di2 sono state introdotte tante cose, tra cui una nuova attività: il. Questoè completamente free to play, non serve alcun abbonamento o pass stagionale per poter essere giocato.ilsi trova nella Torre in basso a sinistra. Da cui potrete avviare l’attività. Il potere minimo consigliato è di 1040 mentre il boss avrà un livello di luce di 1060.Nella prima zona ci sarà permesso capire come funziona la meccanica che sta alla base di questo. Si basa sulle Particelle, proprio come Azzardo. Però queste ultime saranno di due tipi: Particelle Luminose (Light Motes) o Particelle Oscure (Dark Motes).