Calciomercato.it - Dall’Atletico Madrid alla Serie A: tris di squadre per Marcos Paulo | ESCLUSIVO

Le ultime notizie raccolte da Calciomercato.it sul futuro dell’attaccante di proprietà dei Colchoneros: interesse anche dal Brasile e PortogalloSolo due anni fa il suo nome era sul taccuino di tutti i grandi club italiani e non solo. Ve ne parlavamo anche su Calciomercato.it, di come, talento brasiliano con passaporto portoghese, piaceva davvero a tanteA:diper(Ansa) – Calciomercato.itIl classe 2001, finito nel mirino di Inter e Chelsea, prima di approdare all’Atletico, era finito sul tavolo anche di Ricky Massara e Paolo Maldini, ma nessun approdo inA si è mai concretizzato, nonostante l’interesse anche di Bologna e Atalanta. L’Italia sembra, però, essere davvero nel destino dell’attaccante di Sao Goncalo, che nel frattempo ha girato un po’ il mondo per cercare fortune lontano dCapitale spagnola, dove con Simeone si è messo poco in mostra.