Completely Stretchy, la recensione: troppo stirato

Sefosse uno studente, i professori direbbero di lui che “è intelligente, ma non si applica”. Il suo concept è infatti molto interessante e dio ci fulmini se dovessimo anche solo pensare che i giochi “strani” siano da evitare. Il problema è che il concetto di “strano” deve pur sempre essere accompagnato dalla sostanza.Spiderman è un beta tester dinasce da un curioso infortunio sul lavoro. In seguito all’esplosione della centrale elettrica della città poteva succedere solo una cosa plausibile. Essere trasformati in un umanoide elastico, appiccicoso e di colore blu. La folgorazione sarebbe statabanale e probabilmente i concittadini sono abituati a situazioni simili, viste anche le loro apparenze estetiche.Le Isole Grombi hanno dunque bisogno del nostro aiuto per recuperare tutti i mostriciattoli Elektro, utilizzati in una sorta di schiavitù elettrica per dare energia a tutto ciò che ci circonda.