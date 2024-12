Clayface | il film è ufficialmente in sviluppo con Mike Flanagan alla scrittura rivelata la finestra di riprese

Leggi su Cinefilos.it

: ilinconladiI DC Studios sembrano intenzionati a dare vita a un altro cattivo di Batman: uno dei più famosi cattivi del Cavaliere Oscuro sta per avere un proprioda solista. Mentre l’Universo DC è appena iniziato con Creature Commandos di Max, i DC Studios hanno in cantiere altri progetti per il grande e il piccolo schermo. In seguitorecente dichiarazione di James Gunn secondo cui un altro progetto DC è stato appena autorizzato, molti hanno fatto ipotesi su quale potrebbe essere, e un recentepotrebbe finalmente fare luce sugli ultimi commenti del co-CEO.In un nuovo rapporto di Variety, gli addetti ai lavori rivelano che unlive-action suè in fase diconcome sceneggiatore.