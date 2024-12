Primacampania.it - Castel Volturno, tentato omicidio a colpi di coltello: fermati quattro minorenni

, Caserta –sono statidalla Polizia di Stato di Caserta con l’accusa di aver aggredito con violenza un gruppo di coetanei di origini extracomunitarie, culminando neldi un giovane egiziano, accoltellato almeno 12 volte. Le ferite riportate dalla vittima, tra cui gravi lesioni a un polmone e al cuore, avevano messo in pericolo la sua vita e richiesto un intervento chirurgico d’urgenza presso l’ospedale di.L’episodio risale allo scorso ottobre e si era verificato nel centro cittadino di, nella località “Villaggio Coppola”. Secondo le ricostruzioni, l’aggressione non avrebbe avuto alcun motivo apparente, configurandosi come un atto di brutale violenza.Le indagini, condotte dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di, hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza, alle testimonianze raccolte e ai riconoscimenti fotografici.