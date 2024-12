Thesocialpost.it - Carmen perde il marito, i colleghi le regalano 700 ore di ferie: il bellissimo gesto

Iacovazzo, una donna di 40 anni, ha recentemente subito la perdita delDaniele Bosi, di 47 anni, stroncato da un tumore. Per supportarla nel recupero delle energie e per stare accanto ai suoi due figli, di 14 e 8 anni, i suoidell’azienda di imballaggi di Meldola (Forlì-Cesena) hanno deciso di donarle 700 ore diaccumulate. La notizia è stata riportata dal Resto del Carlino.ha dichiarato: “Sono rimasta incredula per questoinaspettato; non me lo aspettavo affatto. Ringrazio di cuore tutti quanti”.Leggi anche: Quindicenne colpito con 12 coltellate a cuore e polmoni: fermati 4 minorenni per tentato omicidioha spiegato di aver esaurito lea causa dei ricoveri dele, nell’ultimo anno, ha sfruttato il congedo previsto dalla legge 104 per assistere Daniele, che era completamente invalido.