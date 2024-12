Dilei.it - Carlotta Mantovan torna a sorridere: felice col nuovo fidanzato e la figlia Stella

ta a: la moglie di Fabrizio Frizzi, a sei anni dalla sua scomparsa, ha uncompagno al suo fianco. La conduttrice è stata paparazzata da Diva e Donna mano nella mano con ilfrancese durante una passeggiata con la: un ritratto familiare tenerissimo e ricco di felicità, dopo il dolore della perdita del suo grande amore.dicon il compagno franceseDa qualche mese è iniziato uncapitolo per: la moglie dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi ha finalmente ritrovato il sorriso accanto al suocompagno. Non si sa nulla dell’identità dell’uomo di origine francese, visto che è lontano dal mondo dello spettacolo. Quel che è certo è che è riuscito a far breccia nel cuore della conduttrice, che dopo una perdita così importante ha voluto dare alla vita una nuova possibilità.