Camfin punta a rafforzare la sua posizione in Pirelli

, storico azionista dicontrollato da Marco Tronchetti Provera, sta preparando un importante rifinanziamento per sostenere la sua strategia di crescita nella partecipazione in, dove attualmente detiene il 26,1 per cento del capitale. Secondo quanto riportato dal Messaggero, l’operazione è guidata dall’amministratore delegato di, Giovanni Tronchetti Provera, con il supporto di un pool di banche composto da UniCredit, Intesa Sanpaolo (entrambe azioniste di) e Banco BPM.Il rifinanziamento, della durata di 3 anni, ammonta a 650 milioni di euro e coinvolgeAlternative Assets e Longmarch Italia, società sotto il controllo di Tronchetti Provera. Queste risorse consentiranno di ottimizzare il debito consolidato delle tre entità, attualmente pari a circa 450 milioni di euro, riducendone il costo e prolungandone la scadenza fino alla fine del 2027.