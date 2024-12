Ilveggente.it - Berrettini e Sinner sbarcano a teatro: l’hanno presa malissimo

Leggi su Ilveggente.it

, proposta ufficiale: ecco cosa faranno.Prima ci hanno fatto sognare, poi ci hanno commossi, mettendo il sigillo, per la seconda volta in un anno, su un’imche difficilmente sarà ripetibile nell’immediato. Infine, ci hanno fatto divertire come mai prima d’ora. Perché, e su questo dovremmo essere, in linea di massima, tutti d’accordo, Matteoe Janniksono stati stupefacenti, la scorsa settimana, durante i SuperTennis Awards 2024.(LaPresse) – Ilveggente.itI due campionissimi azzurri, reduci dal secondo trionfo di fila in Coppa Davis, hanno saputo tenere il palco meglio di qualunque altro attore o maestranza. E lo dimostra palesemente il fatto che, ad una settimana di distanza da quel giorno, le clip dei loro sketch più esilaranti continuino a rimbalzare da un profilo social all’altro.