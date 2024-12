Biccy.it - Bernardo Cherubini smaschera Lorenzo Spolverato, che va in crisi e mente

Così come ha fatto con ogni concorrente che è entrato al Grande Fratello in questi ultimi due mesi,ha cercato di ingraziarsi e di indirizzare anche(ma pure con lui gli è andata male). Il fratello di Jovanotti ha accusato il coinquilino di manipolarlo e di suggerirgli chi nominare lunedì sera.Il nuovo arrivato ha detto: “Non voglio che con me si parli di una persona che non c’è e con me non devi farlo. Se ne vuoi parlare bene lo accetto, ma male no, mai. E poi indirizzandomi su cose da fare è sbagliato, c’è della manipolazione”.ha subito negato di aver mai avuto intenti manipolatori: “Ma dai, io non sparlo dietro a nessuno, non lo faccio mai, anche qui dentro non ho mai sparlato. Io non ho provato a manipolarti, non lo farei mai. Hai 30 anni più di me, come faccio a manipolarti? E poi mi hai chiesto tu consigli“.