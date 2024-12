Notizie.com - Autonomia differenziata, il referendum è ancora a rischio: quali sono i prossimi step

Leggi su Notizie.com

: arriva il disco verde della Cassazione per ilsull’abrogazione totale, ma cade quello sull’abrogazione parziale.La decisione dell’ufficio centrale della Suprema Corte conferma la legittimità della richiesta di abrogare la legge Calderoli totalmente. Ma cade il quesito sull’abrogazione parziale., il(Ansa Foto) – notizie.comResta in piedi il fondamento delper l’abrogazione totale, ma cade quello parziale, anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale delle scorse settimane, che individua sette profili di illegittimità della legge Calderoli del 25 giugno.“Era abbastanza prevedibile”. Per fare chiarezza su quanto accadrà adesso, Notizie.com ha contattato Salvatore Curreri, costituzionalista e professore di diritto costituzionale all’Università Kore di Enna.