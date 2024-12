Ardea furto al distributore di benzina | scassinata la cassaforte

Leggi su Ilfaroonline.it

, 12 dicembre 2024 – Nella notte tra domenica e lunedì, ignoti hanno preso di mira ildiIP su Viale Nuova Florida, ad. Dopo aver scassinato laesterna del self-service, i malviventi hanno prelevato il denaro contenuto al suo interno.Non è la prima voltaL’episodio non è un caso isolato: ilè stato già oggetto di furti in passato. La, ancora non riparata dalla società che gestisce l’impianto, resta danneggiata, così come lasciata dai ladri.Intervento e indaginiSul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza locale, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del. Intanto, cresce l’amarezza tra i cittadini di, che definiscono la città un “porto franco”, sempre più segnata da episodi di criminalità.