Alberto Razzetti | Record europeo una cosa veramente incredibile mi riempie d’orgoglio

Gran bella medaglia d’argento pernei 200 farfalla ai Mondiali in vasca corta di Budapest. Arriva un’altra bella soddisfazione per l’uomo che si era già seduto alla piazza d’onore ai Mondiali di Doha, e che ha saputo raggiungere tre finali alle Olimpiadi di Parigi 2024.Queste le sue parole alla Rai: “Sono contentissimo. Grande gara. Sapevo che con Kharun sarebbe stato difficile, ieri nei 50 ha dimostrato di essere in forma e oltretutto è resistente. Però sono felice del secondo posto, che avrei fatto quel tempo. 1’49?00 era il. Che per me era una. Capita a tanti di farlo. Midi orgoglio. Sono contento di aver fatto meno di Abu Dhabi“.Molto chiaro il suo pensiero circa l’approccio alle gare: “Indipendentemente dalla forma e dal momento dell’anno cerco di dare sempre il 100% altrimenti non avrebbe senso.