Lanazione.it - A Firenze eventi con Babbo Natale e la Befana

Leggi su Lanazione.it

, 12 dicembre 2024 - In vista delil Comune, Confcommercio e EdiliziAcrobatica hanno organizzato due appuntamenti. Il 15 dicembre, alle ore 11,30si calerà dalla facciata di Palazzo Vecchio, in piazza della Signoria, per portare le caramelle ai più piccoli. Il 6 gennaio, sempre alle 11,30, sarà la volta dellache scenderà dall'alto in piazza della Repubblica. In entrambi i casi parteciperanno la sindaca Sara Funaro, il presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano e il direttore Franco Marinoni. Mercatini di, ecco dove “Siamo orgogliosi di riproporre queste iniziative che incarnano lo spirito del- dichiara Cursano - Sono dueda segnare in calendario per vivere insieme le feste tra emozione, tradizione e lo spettacolo unico della città di”.