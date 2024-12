Sport.quotidiano.net - United Riccione: Paolo Cortellini nuovo allenatore dopo l'esonero di Beoni

aver cambiato proprietà, locambia anche. Ieri la nuova dirigenza biancazzurra ha comunicato di aver sollevato dall’incarico Lorentino. Ringraziamenti di rito e sotto un altro. Perché nello stesso comunicato c’è anche il nome delpaga, calendario alla mano, l’ultima sconfitta di misura in casa del Piacenza che, però, è arrivatatre vittorie consecutive. Quelle che di fatto ultimamente avevano risollevato la classifica dellosaluta, quindi,15 gare, a due passi dal termine del girone d’andata. Quindici gare che hanno portato nelle casse dei romagnoli 17 punti, frutto di quattro vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte. Ora la palla passa a. Trentanove anni, originario di Orvieto, in carriera ha allenato il Termoli in Eccellenza e l’Imperia in serie D (avventura chiusacinque giornate, prima dell’nel mese di ottobre).