Iltempo.it - Tutti i dubbi sulla fuga del camionista che ha investito una 34enne a Milano

Leggi su Iltempo.it

Trentaquattro anni, un marito falegname, peruviano come lei, di due anni più grande, due gemellini nati aun anno e mezzo fa, che non vedrà crescere: una vita spezzata dal camion che l'ha travolta e uccisa sulle strisce pedonali, prima di scappare via, quella di Rocio Espinoza Romero. La donna stava passeggiando per il quartiere Portello di, insieme alla madre di 59 anni, e ai due figli. Intorno alle 9.45 di questa mattina, all'angolo tra viale De Gasperi e viale Scarampo, con il via libera del semaforo verde, ha imboccato le strisce pedonali, spingendo il passeggino doppio. È stato allora che un camion che svoltava a destra l'ha centrata in pieno. Il peso del mezzo, superiore alle 3,5 tonnellate, non ha lasciato scampo a Rocio, morta subito. Nell'impatto il passeggino si è ribaltato, facendo cadere a terra i gemellini, che se la sono cavata con qualche escoriazione.