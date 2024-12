Teatro | Roberto Ciufoli al Politeama con il musical A Christmas Carol

Leggi su Ildenaro.it

La magia del Natale prende vita sul palcoscenico grazie a, protagonista di A– Il, in scena stasera alle 21.00 aldi Napoli, in una produzione firmata Compagnia dell’Alba,Stabile d’Abruzzo e New Sted.Ispirato al celebre racconto di Charles Dickens, lo spettacolo offre una riflessione attuale e potente sull’avidità, l’indifferenza e il potere della trasformazione personale, il tutto accompagnato dalle indimenticabili musiche di Alan Menken, per la prima volta presentate in Italia nella versione italiana di Gianfranco Vergoni. La direzionee è affidata a Gabriele De Guglielmo, mentre regia e coreografie portano la firma di Fabrizio Angelini., reduce dal successo ottenuto con Tale e Quale su RaiUno, con il suo straordinario talento e una sensibilità unica, dà vita a Ebenezer Scrooge, un personaggio complesso e sfaccettato.