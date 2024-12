Tvpertutti.it - Stefano De Martino, il gesto che nessuno si aspettava: silenzio rotto

Dopo settimane di indiscrezioni e supposizioni,Deha deciso di mettere fine alle polemiche legate alla sua parodia nello show comico GialappaShow, in onda su TV8. Il conduttore napoletano, reduce dai successi televisivi e attualmente al timone di Affari Tuoi su Rai1, ha scelto i social per chiarire la sua posizione e stemperare il clima attorno alla questione.Nella nuova stagione del GialappaShow, Luigi Esposito, membro del duo comico Gigi e Ross, ha portato in scena un'imitazione ispirata proprio aDe. La parodia gioca sull'immagine di successo che il conduttore si è costruito negli ultimi anni, definendolo un personaggio spavaldo e ironizzando sul confronto tra i suoi risultati e i flop di altri programmi, come Chissà Chi È di Amadeus.Ma non solo: gli sketch hanno anche toccato argomenti personali, come il presunto legame di Decon Arianna Meloni, sorella della Premier Giorgia Meloni, e il suo rapporto con le donne, un tema spesso associato al conduttore.