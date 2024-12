Scuolalink.it - Sciopero DSGA, Anquap: ‘Stop al lavoro straordinario dal 12 Dicembre al 10 Gennaio’

Dal 122024 al 10 Gennaio 2025, i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi () delle scuole italiane proseguiranno la loro protesta sospendendo tutte le prestazioni lavorative eccedenti l’orario d’obbligo. L’iniziativa, proclamata dall’(Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche), si inserisce in un quadro di crescente malcontento per le condizioni die la gestione delle responsabilità amministrative. Le motivazioni delloLa protesta nasce dall’insoddisfazione per il trattamento contrattuale e per l’aggravio di carichi dilegati a progetti come il PNRR, spesso non accompagnati da adeguata retribuzione o formazione. Nella nota del 22 novembre 2024,ha ribadito che inon si occuperanno di mansioni non previste da norme contrattuali, legislative o regolamentari.