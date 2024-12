Ilfattoquotidiano.it - Scieri, condannati in appello due ex caporali della Folgore. Il fratello della vittima: “Non importa la pena, ma la responsabilità”

Sono stati nuovamentein Corte d’assise d’di Firenze, ma con pene ridotte, Alessandro Panella e Luigi Zabara, i due exaccusati di concorso in omicidio per la morte di Emanuele, il paracadutista di leva originario di Siracusa, trovato senza vita nella caserma Gamerra di Pisa nell’agosto 1999. I giudici hanno inflitto 22 anni di reclusione a Panella e 9 anni, 9 mesi e 10 giorni a Zabara. Lo scorso febbraio a Panella erano stati inflitti 26 anni e a Zabara 18. I due erano stati indagati con un altro ex commilitone died ex caporale, Andrea Antico, che però aveva scelto il giudizio abbreviato: per lui assoluzione sia in primo grado sia al processo d’celebrato a febbraio scorso.Secondo la ricostruzione fatta dalla procura di Pisa, il giovane siracusano fudi un grave atto di nonnismo: fu costretto ad arrampicarsi la sera del 13 agosto 1999 su una torre di asciugatura dei paracadute, in una zona isolatacaserma, e da lì precipitò per alcuni metri procurandosi gravi lesioni alla testa in seguito alle percosse subite.