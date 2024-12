Sport.quotidiano.net - Scherma giovanile: record di iscritti al Gran prix Kinder di Ravenna

Ladetorna come ormai da tradizione a. Il Circolote della spada organizza infatti per il prossimo weekend, al Pala de André, iljoy of moving di spada U14, prima prova nazionale della stagione. L’evento prevede la partecipazione di 1.600 giovani atleti dai 10 ai 13 anni. Si tratta del nuovodiper il club del presidente Angelo Marri. Lo scorso anno, i partecipanti furono 1.500. L’aspetto organizzativo non è del tutto secondario, visto che il Circolote della spada ha dovuto coordinare l’intervento di 10 aziende impegnate nella logistica e nella distribuzione di materiale tecnico ai partecipanti. Partner della manifestazione sono il Comune di, la Regione e la Fondazione Cassa oltre ad Alma Petroli e De Stefani.