Salvini firma l'ordinanza per limitare lo sciopero dei trasporti, Usb tira dritto

È in corso un acceso confronto tra il ministro deiMatteoe i sindacati di base, in particolare l'Unione Sindacale di Base (Usb), in merito allogenerale previsto per venerdì 13 dicembre. L'incontro, volto a trovare un accordo per evitare la mobilitazione, si è concluso senza risultati positivi, lasciando le parti in una situazione di stallo.Situazione attualeIl sindacato Usb ha confermato la sua intenzione di procedere con unodi 24 ore, che coinvolgerà non solo il settore dei, ma anche altre categorie pubbliche e private. Questosi svolgerà dalle ore 21 di giovedì 12 dicembre fino alle 21 di venerdì 13 dicembre. La mobilitazione includerà treni, metropolitane, autobus, taxi e trasporto marittimo, mentre il settore aereo manifesterà il 15 dicembre.